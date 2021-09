Sind sie ein Paar oder nicht? In den vergangenen Monaten häuften sich die Gerüchte, dass Spiderman-Darsteller Tom Holland (25) und Ex-Disney-Star Zendaya (25) ein Paar sind. Die Schauspieler wurden mehr als einmal total vertraut miteinander gesichtet. Zuletzt sorgte ein verdächtiger Geburtstagspost für weitere Spekulationen um eine Beziehung der beiden. Allerdings scheint es so, als müssten die Fans vergeblich auf eine Bestätigung warten: Die Liebe soll geheim bleiben.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, seien die angeblichen Turteltauben nicht darauf aus, ihren Beziehungsstatus öffentlich bekannt zu geben. "Die beiden haben nicht vor, ihre Beziehung publik zu machen", versicherte die Quelle. Ein weiterer Tippgeber betonte, dass aktuelle Bilder, die von den beiden aufgetaucht sind, nie an die Öffentlichkeit hätten gelangen sollen. Den Filmstars sei nicht bewusst gewesen, dass Fotografen zugegen waren.

Im Umfeld des 25-Jährigen und der Brünetten scheinen allerdings alle bestens Bescheid zu wissen, wie es zwischen den beiden läuft. Eine anonyme Quelle verriet zuletzt nämlich gegenüber dem Magazin, dass die Marvel-Bekanntheiten wie geschaffen füreinander seien. "Beide fordern sich gegenseitig heraus und sind dennoch ein guter Ausgleich füreinander."

Getty Images Tom Holland bei der "Onward"-Premiere in London im Februar 2020

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, 2017

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

