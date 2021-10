Sie nimmt die nächste Sprosse auf der Karriereleiter! Für Leni Klum (17) war 2021 bisher ein äußerst aufregendes Jahr: Sie war neben ihrer Mutter Heidi (48) bei Germany's next Topmodel zu sehen und brachte ihre Laufbahn als Model mit einem "Vogue"-Cover und Auftritten in Berlin und Venedig auf ein neues Level. Jetzt zeigte sie ihren Followern begeistert ihr neuestes Projekt: Leni ist für ein Modeunternehmen auf einer gigantischen Leinwand zu sehen!

In ihrer Instagram-Story ließ die Blondine ihre Fans an ihrem Glück teilhaben: "Ein Traum ist wahrgeworden!", schrieb sie unter ein Foto ihrer XXL-Kampagne. Auf dem Riesenposter an der Leipziger Straße in Berlin ist die 17-Jährige in einem lässigen dunklen Look zu sehen und bewirbt ihre eigene Kollektion, die sie zusammen mit About You entworfen hat.

Kurz darauf teilte das Nachwuchsmodel noch ein Bild eines weiteren Megaplakats im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Mit ihrer ersten eigenen Kollektion erklimmt Leni jetzt also die nächste Stufe ihrer steilen Karriere. Ihre Fans dürfen sich in Zukunft mit Sicherheit noch auf viele tolle Momente mit ihrem Idol freuen.

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im Oktober 2021 in Los Angeles

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2021

