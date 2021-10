Es ist ein großer Schreck für ihre Fans! Céline Dion (53) kann auf eine vier Jahrzehnte umspannende Karriere voller Highlights zurückblicken. Spätestens mit ihrem legendären Titanic-Soundtrack "My Heart Will Go On" sang sich die Kanadierin in die Herzen eines Millionenpublikums. Für ihre regelmäßigen Shows in Las Vegas hatte die Musikerin ab November ein neues Programm geplant – doch das muss nun ausfallen: Aus gesundheitlichen Gründen sagte Céline die Auftritte ab!

Gemeinsam mit ihrem Team habe sie seit Monaten an der neuen Show gefeilt, berichtete Céline auf Instagram. Dass sie nun nicht auf die Bühne könne, tue ihr sehr leid: "Es bricht mir das Herz! Ich habe die Bühne schon gesehen und sie sieht umwerfend aus." Aus einem Statement geht hervor, dass "schwere, anhaltende Muskelkrämpfe" es unausweichlich machen, alle Termine bis einschließlich Februar 2022 abzusagen.

Doch die 53-Jährige machte ihren Fans gleichzeitig Mut: "Ich werde mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, dass es mir wieder besser geht, damit ich so schnell wie möglich damit durch bin." Zudem entschuldigte sich Céline bei ihren vielen Fans, die sich schon auf ihre Auftritte gefreut hatten.

