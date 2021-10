Evanna Lynch (30) musste in ihrem Leben einiges durchmachen. Die Schauspielerin erlangte durch ihre Rolle als Luna Lovegood in den Harry Potter-Filmen große Bekanntheit. Doch in ihrer Kindheit hatte sie es nicht leicht: Die Blondine litt damals an einer Essstörung. Die beliebte Reihe half ihr aber über diese schreckliche Zeit hinweg. Jetzt erinnerte sich Evanna daran zurück – und erzählte dabei, wie es ihr heute so ergeht.

Im Gespräch mit E! erklärte die gebürtige Irin, dass es damals sehr schlimm um sie gestanden habe: Im Alter von gerade einmal elf Jahren sei sie sogar in eine Klinik eingeliefert worden. Doch heute scheint Evanna die Krankheit endgültig überwunden zu haben. "Ich habe überhaupt keine Essstörung mehr. Ich esse seit Jahren wie ein normaler, gesunder Mensch", berichtete sie freudestrahlend. Ihre Vergangenheit habe die Beauty nun auch in ihren Memoiren mit dem Titel "The Opposite of the Butterfly Hunting" verarbeitet.

Bereits im Jahr 2018 hatte die heute 30-Jährige im Gespräch mit Entertainment Tonight preisgegeben, dass J.K. Rowlings (56) Bücher sie von der Krankheit abgelenkt hätten. Sie habe sogar Briefe an die Autorin geschrieben, um sich bei ihr dafür zu bedanken. "Es war das einzige Licht, das ich in einer sehr dunklen Zeit in der Welt gesehen habe", gab Evanna zu.

Evanna Lynch, Schauspielerin

Evanna Lynch im Oktober 2018 in Beverly Hills

Evanna Lynch, "Harry Potter"-Darstellerin

