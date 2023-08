Gewusst? Diese zwei "Harry Potter"-Stars waren mal ein Paar!

Da sprühten die Funken! Immer wieder kommt es vor, dass Schauspieler sich während des Filmdrehs verlieben. So war es auch am Set von Harry Potter! Wie Evanna Lynch (32), die in den Filmen die Hexe Luna Lovegood gespielt hatte, kürzlich erzählte, habe sich bei ihr während des Drehs eine geheime Romanze angebahnt. Während bereits früher über eine mögliche Beziehung der beiden gemunkelt wurde, bestätigte Evanna nun die Liebelei mit ihrem Co-Star!

Wie Mirror berichtete, traf die Schauspielerin Robbie Jarvis (37), der den jungen James Potter im Film "Harry Potter und der Orden des Phönix" verkörperte, das erste Mal im Jahr 2007 am Set. Die beiden sollen dann eine unauffällige Beziehung angefangen haben, die sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushielten. Diese dauerte neun Jahre an. Bei einem Trip durch Neuseeland überzeugte Evanna ihren Freund sogar, kein Fleisch mehr zu essen.

2016 trennten sich die beiden dann. Sie blieben jedoch weiterhin freundschaftlich verbunden und besuchten sogar weiterhin vegane Veranstaltungen zusammen. Auch heute setzen sich beide noch für Tierwohl ein. Während Robbie mittlerweile mit der Basketballspielerin Zoe Fleck zusammen ist, führt Evanna seit 2021 eine Beziehung mit einem mysteriösen Franzosen, dessen Namen sie aus der Öffentlichkeit heraushält. Sie verriet allerdings, dass er sehr ruhig sei und ihre Familie schon kennengelernt hat.

Getty Images Robbie Jarvis, Schauspieler

Instagram / evannalynch Evanna Lynch und Robbie Jarvis, Schauspieler

Instagram / evannalynch Evanna Lynch und Robbie Jarvis, Schauspieler

