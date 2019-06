Was für eine magische Wiedervereinigung! Der Harry Potter Themenpark in den Universal Studios in Orlando bekommt eine neue Attraktion: Am 13. Juni nimmt dort "Hagrids Magical Creatures Motorbike Adventure"-Achterbahn ihre Fahrt auf. Einen kleinen Vorgeschmack auf das rasante Gefährt bekamen jetzt schon ein paar alte Hogwarts-Schüler. Die Darsteller von Ron Weasley, Draco Malfoy und Co. verzauberten ihre Fans in den sozialen Medien mit einem Reunion-Foto.

Warwick Davis alias Professor Filius Flitwick postete auf seinem Instagram-Kanal ein Bild mit seinen Schützlingen und schrieb liebevoll: "Es war so schön, meine ehemaligen Studenten aus Hogwarts wiederzutreffen. Sie sind alle noch ziemlich charmant." Damit meint er Rupert Grint (Ron Weasley), Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), James (33) und Oliver Phelps (Fred und George Weasley) – sie alle ließen es sich nicht nehmen, die Premiere der neuen Ausstellung mitzuerleben.

Diese Wiedervereinigung der Lieblings-Charaktere der Fantasy-Reihe versetzte die Fans zurück in die magische Welt. So kommentierte eine User unter das Reunion-Pic: "So glückliche Erinnerungen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, so wie ich damals bei den Filmen."

Getty Images Rupert Grint 2017 in London

Getty Images Tom Felton 2018 in Kalifornien

Getty Images Oliver und James Phelps im März 2019 in Birmingham

