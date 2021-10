Der Traum vom großen Sommerhaus der Stars-Sieg hat sich für Maritta Krehl und Almklausi (51) ausgeträumt! Schon in den vergangenen Folgen der Reality-TV-Show mussten der Schlagerstar und seine Frau eine Menge Kritik einstecken. Der Unmut ihrer Mitbewohner spiegelte sich dann auch in der Nominierung wider – denn mit vier Stimmen wurden die zwei gegen Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) in die Exit-Challenge gewählt. Doch dort konnte Team Klausi nicht überzeugen!

Wie schon in den vergangenen zwei Wochen erforderte die Exit-Challenge Kraft, Konzentration und ein bisschen Glück. Kleine Sandsäcke mussten in einen Korb geworfen werden, der über einen Flaschenzug von den Frauen hochgezogen wurde. Nach einem erbitterten Kampf verließen Maritta jedoch die Kräfte – und ihr Korb fiel zu Boden. Damit gewannen automatisch Jana und ihr Stuntman Sascha.

Die Enttäuschung stand den Ballermann-Liebhabern ins Gesicht geschrieben – ihre Mitbewohner zeigten sich jedoch wenig traurig darüber, sich von Maritta und Klaus verabschieden zu müssen: "Ich habe mich gefreut. Für die Stimmung hier ist es richtig", erklärte Peggy Jerofke. Nur Mike Cees-Monballijn hätte lieber Jana und Sascha aus dem Haus geworfen.

