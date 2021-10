Vanessa und Ina stecken mitten in der Familienplanung. Das TikTok-Pärchen, das unter dem Namen Coupleontour bekannt geworden ist, hat sich erst vor Kurzem das Jawort gegeben. Doch die beiden planen bereits den nächsten Schritt. Schon im Juli verrieten sie, dass sie einen passenden Samenspender gefunden haben. Nun soll es endlich so weit sein: Vanessa und Ina versuchen, ein Kind zu bekommen.

Das verkündeten die beiden Frauen vor wenigen Tagen auf Instagram. "Wir sind Vanessa und Ina und starten im Oktober unseren ersten Versuch", schrieben die Influencerinnen stolz in ihrem Post. Seither macht Vanessa – die das Kind austragen wird – jeden Tag einen Ovulationstest, der ihnen zeigt, wann die beiden sich auf den Weg in die Kinderwunschklinik machen müssen. Ihre Follower lassen die beiden an jedem Schritt ihrer Familienplanung teilhaben.

Die Klinik, in der die künstliche Befruchtung stattfinden wird, befindet sich übrigens in Dänemark. Vanessa und Ina wollen ihren Schwangerschaftsversuch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Da sie nicht genau wissen, wann es losgeht, müssen die beiden spontan bleiben. "Wir haben uns jetzt den Oktober einfach ein bisschen freigeräumt. Wir haben zwar ein paar Termine logischerweise, aber die könnte man auch immer theoretisch absagen", erklärte Vanessa in einem YouTube-Video.

Vanessa und Ina, Influencer

Vanessa und Ina von Coupleontour

Ina und Vanessa, Influencer

