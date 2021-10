Liliana Matthäus (33), die Ex von Fußballstar Lothar Matthäus (60), sorgte gerade erst für eine große Überraschung unter ihren Fans: Sie gab bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Das Model ist sogar schon im fünften Monat. Doch ihr Babyglück war in den vergangenen Monaten nicht immer ungetrübt, denn sie hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Liliana hat sich während der Schwangerschaft mit dem Coronavirus infiziert!

Das verriet die 33-Jährige in einem Bunte-Interview: "Das war wirklich eine harte Zeit für mich. Psychisch noch schlimmer als physisch." Sie habe sich in ihrem neuen Haus in Istanbul zehn Tage lang isoliert und täglich Nasenspülungen gemacht, um zu verhindern, dass die Krankheit auch die Lungen befällt. "Was schlimm war: Ich hatte solche Atembeschwerden. [...] Ich fühlte mich lange schwach, hatte keine Kraft aufzustehen, habe auch über einen Monat nichts gerochen und nichts geschmeckt", erklärte sie.

Inzwischen geht es ihr zum Glück besser und auch ihr Baby scheint alles gut überstanden zu haben. "Deshalb bin ich unendlich glücklich, dass ich jetzt wenigstens sieben Kilo mehr habe und auch langsam noch mehr zunehme", freute sie sich.

Getty Images Liliana Nova auf einem Fashion-Event in New York

ActionPress Liliana Matthäus bei einer Gala in Hollywood, Februar 2020

Getty Images Liliana Nova bei der New York Fashion Week, September 2018

