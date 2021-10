Vor einigen Wochen gaben Leonard Freier (36) und seine Frau Caona eine wunderschöne Nachricht bekannt: Sie werden wieder Eltern. Einen Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft mit Töchterchen Aurora im Jahr 2015 kann Caona jedoch kaum ziehen – zum Glück. Damals hatte sie mit zahlreichen Beschwerden zu kämpfen und konnte ihre anderen Umstände gar nicht richtig genießen. Ihre zweite Schwangerschaft ist nun aber ganz anders.

Die Frau des einstigen Bachelors bezeichnete ihre beiden Schwangerschaft in ihrer Instagram-Story als "Tag und Nacht". "Bei Aurora habe ich mich von der siebten Schwangerschaftswoche an nur übergeben, hatte extreme Wassereinlagerungen, bekam Gallensteine... Es war der Horror", gestand Caona. Aktuell sei sie zwar häufiger erschöpft und nicht mehr so belastbar. Im Großen und Ganzen gehe es der baldigen Zweifach-Mama aber gut.

Besonders froh ist Caona, dass sie dieses Mal davon verschont bleibt, sich ständig erbrechen zu müssen. "Tatsächlich hatte ich nur morgens immer einen Brechreiz, musste mich aber nie übergeben", berichtete sie ihren Followern.

Instagram / caona.freier Caona Freier im Februar 2021

ActionPress Leonard und Caona Freier im September 2021 in Berlin

Instagram / caona_m Leonard Freiers Frau Caona

