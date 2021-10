Sie teilen ihr Familienglück! Victoria (47) und David Beckham (46) sind stolz auf ihre vier Kids. Immer wieder entzückt das Paar seine Fans mit Einblicken in seinen Familienalltag. Besonders Nesthäkchen Harper Seven (10) rückt dabei mehr und mehr in den Vordergrund. Zuletzt teilten der 46-Jährige und seine Tochter ein süßes Abendritual mit ihren Followern. Jetzt warfen sich die beiden gemeinsam mit Mama Victoria in Schale!

Auf Instagram teilte die ehemalige Spice Girls-Sängerin jetzt ganz stolz ein Foto ihrer beiden Lieben: Auf der Aufnahme umarmt Harper ihren Dad und beide strahlen in die Kamera. "Date Night mit Mama und Papa – wir haben dich sehr lieb, Harper Seven", schrieb Victoria unter den Schnappschuss. Für das Dreierdate ging es anscheinend in das angesagte Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica. Auf Paparazzibildern sind sie beim Verlassen des Ladens zu sehen. Harpers Blumenkleid und Davids blaues Hemd sind dabei gut zu erkennen.

Victorias Fans freuten sich überschwänglich über ihren hinreißenden Post. "Sie ist wirklich umwerfend", kommentierte eine Userin über den jüngsten Beckham-Spross. Viele andere drückten ihre Begeisterung mit zahlreichen Herz-Emojis aus.

David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Harper Seven und Victoria Beckham im August 2021

Victoria, Harper Seven und David Beckham im September 2020

