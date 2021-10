Ina und Vanessa wollen jetzt endlich eine Familie gründen! Nach ihrer Hochzeit im Sommer wünschen sich die TikTok-Stars, die unter dem Namen Coupleontour bekannt geworden sind, nun ein Baby. Den passenden Samenspender haben sie bereits gefunden, Vanessa möchte das Kind austragen. Nun startet das Paar in diesem Monat den ersten Versuch. "Wir haben jetzt Ovulationstests, die machen wir jetzt einfach jeden Tag. Und wenn dann quasi da so ein blinkender Smiley ist – ab diesem Tag können wir unseren Flug, Zug oder Auto buchen oder uns ins Auto setzen und dahin fahren", erzählen die Influencerinnen in einem YouTube-Video. Die Kinderwunschklinik ist in Dänemark.

