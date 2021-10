Joelina Karabas (21) setzt im Netz ein klares Zeichen! Die Tochter des Reality-TV-Stars Danni Büchner (43) steht mittlerweile selbst im Rampenlicht. Bei Shopping Queen hatte sie Anfang September sogar einen TV-Auftritt. Doch nach diesem bekam sie nicht nur positives Feedback, sondern musste auch eine ganz schöne Hasswelle verdauen. Nun präsentiert sich Joelina selbstbewusst im Netz – und macht ihren Followern eine Ansage.

Drei Bikini-Fotos postet die Blondine in ihrer Instagram-Story – und schreibt dazu: "Egal, was jemand anhat, wie jemand aussieht, etc.. Gerade wir Frauen sollten uns mehr für das Thema Body Positivity einsetzen. Wenn ich überlege, dass ich für ein ganz normales Bild im Bikini so einen krassen Shitstorm hatte, sitze ich heute hier und weiß, dass ich alles richtig gemacht habe." Sie appelliert an alle Mädels, immer an sich zu glauben und sich nichts einreden zu lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. "Jede Frau hat das Recht, das anzuziehen, was sie möchte. Und genau das gleiche Recht habe ich auch", betont sie.

Unter ihrem letzten Post bestärken die Fans Joelina. "Du bist wunderschön, so wie du bist. Lass dir von frustrierten Hatern nichts einreden", schreibt ein User. "Wieso beurteilt man immer nur das Äußere? Nicht das Gewicht, die Größe, die Haar- oder Augenfarbe ist entscheidend, sondern der Kern, der darunter verborgen ist!", ist die Meinung eines Weiteren.

