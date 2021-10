Sie findet emotionale Worte! Kris Jenner (65) hat mir ihren sechs Kids alle Hände voll zu tun: Zuletzt sorgte Kourtney (42) für ein Highlight, als sie mit ihrer Verlobung mit Travis Barker (45) Kris' Mamaherz höherschlagen ließ. Heute feiert Tochter Kim (41) Geburtstag – Grund genug für ihre Mutter, auf viele bewegte Jahre zurückzublicken: Kris ehrte ihre Zweitgeborene mit einem rührenden Post.

Auf Instagram teilte die stolze Mama eine ganze Serie von Fotos: Von Kinderbildern bis hin zu aktuellen Schnappschüssen des Mutter-Tochter-Gespanns ist alles dabei! "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine wunderschöne Tochter! Ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist", schrieb sie unter die Bilder. Für die Zukunft wünschte der Keeping up with the Kardashians-Star seiner Kim alles Gute: "Du bist gerade in der Blüte deines Lebens, das so reich ist an den wundervollen Dingen, die du liebst."

Unter die Gratulanten mischten sich auch zahlreiche Promis: Donatella Versace postete in ihrer Story ein Foto, das Kim in einem eng anliegenden goldenen Traumkleid zeigt. Auch Ricardo Tisci und Roberto Cavalli (80) teilten gemeinsame Selfies mit lieben Glückwünschen.

Instagram / krisjenner Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kim Kardashian

MEGA Donatella Versace im Februar 2020 in Los Angeles bei AIDS Foundation Oscar Viewing Party

