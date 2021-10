Na, da freut sich aber jemand für Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45)! Anfang der Woche überraschten die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Blink-182-Schlagzeuger mit ihrer Verlobung. Nach mehreren Monaten Beziehung hat der Musiker um die Hand der Unternehmerin angehalten. Nicht nur ihre Fans sind aus dem Häuschen – auch die Familienangehörigen der beiden könnten offenbar kaum glücklicher sein. Kris Jenner (65) veröffentlichte jetzt sogar einen süßen Post für die Frischverlobten.

Die 65-Jährige ist nach der Verlobung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns in spe total euphorisch. "Herzlichen Glückwunsch an das schönste, liebenswerteste, zärtlichste, fabelhafteste, füreinander geschaffene Paar der Welt! Ich liebe euch, Kourtney und Travis", teilte Kris auf Instagram überschwänglich ihre Freude mit. Dazu postete sie gleich eine ganze Reihe an Fotos des Paares.

Auch Travis' Tochter Alabama Luella, die in seiner Beziehung mit Shanna Moakler (46) entstanden ist, gab dem zukünftigen Brautpaar bereits ihren Segen. "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Ich freue mich so sehr für euch und liebe euch über alles!", schrieb die 15-Jährige in ihrer Story.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Kris Jenner im November 2019

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

