Er grüßt seine Fans! Jonathan Goodwin (41) sorgte bei America's Got Talent für stockenden Atem: Bei einer Probe für seinen gefährlichen Stunt geriet er zwischen zwei schwingende Autos – dann explodierten die Fahrzeuge! Der Stuntman zog sich dabei schwere Verletzungen zu: Neben Verbrennungen brach er sich außerdem beide Beine an mehreren Stellen! Jetzt meldete Jonathan sich erstmals aus seinem Krankenbett.

Auf Instagram postete der 41-Jährige jetzt ein Foto, das ihn im Krankenhaus zeigt. In seinem Gesicht sind die schweren Verletzungen des Unfalls noch gut zu erkennen. Doch seinen Humor scheint Jonathan nicht verloren zu haben: Er schneidet eine Grimasse und hebt seine bandagierte Hand zum Gruß an seine Follower. "Es wird ein weiter Weg der Genesung für mich, aber ich habe in dieser Welt noch viel vor", schrieb er unter das Bild.

Er sei überwältigt von den vielen Zuschriften und Nachrichten, die ihn erreicht haben, berichtete Jonathan weiter: "Vielen Dank an alle, die mir ihre Liebe und Unterstützung gesendet haben, das hat mir wirklich das Leben gerettet!" Seine Fans freuten sich, von ihrem Star zu hören. "Du bist wirklich unglaublich", schrieb ein User.

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin und Amanda Abbington, Oktober 2021

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, September 2020

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, Juli 2021

