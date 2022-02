Jonathan Goodwin (42) hat eine qualvolle Zeit hinter sich. Der Stuntman wurde im Oktober bei Proben für die Show America's Got Talent: Extreme zwischen zwei explodierenden Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Der Verlobte des Sherlock-Stars Amanda Abbington (47) wurde daraufhin mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht, wo er bis jetzt behandelt wurde. Nun durfte Jonathan das Krankenhaus aber endlich wieder verlassen.

Das verriet der 42-Jährige jetzt selbst auf Instagram. Zu einem niedlichen Foto von sich und Amanda, auf dem man den beiden ihr Glück deutlich ansieht, schrieb er: "Vier Monate später... endlich raus aus dem Krankenhaus." Der TV-Star hatte allerdings noch einen ganz anderen Grund zum Feiern: "Heute ist mein Geburtstag. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als ihn mit meiner Liebsten zu verbringen", beendete er seinen Post.

Dass Jonathan so lange in Behandlung bleiben musste, dürfte bei der Schwere seiner Verletzungen wohl kaum verwundern. Er soll mehrere Schnittwunden im Gesicht und Verbrennungen erlitten haben. Außerdem soll er sich beide Beine an mehreren Stellen gebrochen haben.

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin im Oktober 2021

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin in seinem Krankenbett

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin und Amanda Abbington, Oktober 2021

