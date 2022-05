Das verändert sein Leben für immer! Eigentlich ist Britain's Got Talent-Star Jonathan Goodwin (42) für seine atemberaubenden Stunts und Entfesselungskünste bekannt. Im Oktober 2021 ging aber genau so ein Trick schief: Während der Proben für America's Got Talent wurde der Waliser zwischen zwei brennenden Autos eingeklemmt und stürzte anschließend neun Meter in die Tiefe. Schwer verletzt überlebte Jonathan den Unfall. Nun gibt es ein Update: Der Stuntman wird vermutlich nie wieder laufen können.

Seine Verlobte, die britische Schauspielerin Amanda Abbington (48), berichtete jetzt im "Out To Lunch"-Podcast mit Jay Rayner von den schweren Verletzungen ihres Partners: Jonathan sei fast gestorben. "Er fiel circa neun Meter tief und verlor eine Niere, brach sich beide Schulterblätter und zertrümmerte beide Beine. Er erlitt Verbrennungen dritten Grades, brach sich die Wirbelsäule und das Rückenmark wurde durchtrennt", berichtete sie und fuhr fort: "Er ist jetzt gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Wenn es nicht eine Art Stammzellen-Operation gibt oder dieses Ding, das Elon Musk mit dem kleinen Chip entwickelt, wird er für immer so sein."

Trotz allem sei der Stuntman aber nach wie vor "positiv und optimistisch und so stark" geblieben, wie er war. "Er ist einfach unglaublich, er ist so glücklich, ein sehr fröhlicher, positiver Mensch, einfach ein Sonnenschein", schwärmte sie über den Lebensmut des 42-Jährigen.

Instagram / amanda_abbington74 Jonathan Goodwin und seine Freundin Amanda Abbington

Instagram / jonathangoodwinofficial Der Stuntman Jonathan Goodwin

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, Stuntman

