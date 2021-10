Bekommt Kylie Jenner (24) einen Jungen – oder doch ein Mädchen? Anfang September hat die Keeping up with the Kardashians-Beauty endlich ihre Schwangerschaft bestätigt: Ihre Tochter Stormi Webster (3) bekommt schon bald ein kleines Geschwisterchen. Um das Babygeschlecht ranken sich seit der Schwangerschaftsverkündung zahlreiche Spekulationen. Aber erwartet Kylie dieses Mal etwa tatsächlich einen kleinen Jungen? Zumindest deuten neue Social-Media-Posts der Mega-Influencerin jetzt darauf hin...

In ihrer Instagram-Story teilte Kylie jetzt nämlich einen Schnappschuss und ein Video von ihrem neuen Auto – und die Innenausstattung des Wagens hat eine besondere Farbe: Die Ledersitze erstrahlen nämlich in Hellblau. Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf das Geschlecht ihres ungeborenen Babys? "Baby Blues", schrieb die werdende Zweifach-Mutter zusätzlich zu dem Foto.

Bereits vor einigen Wochen waren sich die Fans sicher, dass Kylie das Geschlecht ihres zweiten Babys verraten hat. Zu dem Zeitpunkt hatte die Make-up-Unternehmerin nämlich ein Foto ihrer Tochter Stormi gepostet – und dazu geschrieben: "Mein Lieblingsmädchen." Damit hatte sie die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht. "Sie ist dein Lieblingsmädchen, weil du jetzt einen Jungen bekommst?", hatte sich beispielsweise ein Supporter gefragt.

Kylie Jenner im Oktober 2021

Kylie Jenners neues Auto

Kylie Jenner, Influencerin

