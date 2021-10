Sing meinen Song geht in die nächste Runde! Allzu lange müssen sich die Fans der beliebten Gesangsshow nicht mehr gedulden – bereits im Frühjahr kommenden Jahres sollen die neuen Folgen der mittlerweile neunten Staffel ausgestrahlt werden. Mit dem Gastgeber wählte der Sender ein bekanntes Gesicht: Johannes Oerding (39). Der Sänger wird jetzt zum zweiten Mal das TV-Tauschkonzert moderieren. Jetzt steht auch der restliche Cast fest!

Wie der Sender VOX nun bekannt gab, dürfen sich die Zuschauer auf viele unterschiedliche Musikrichtungen gefasst machen. Neben Johannes wird auch Clueso (41) einige Songs auf seine Art und Weise performen. Ob er damit besser abschneiden wird als seine Konkurrenz? Die ist nämlich ganz schön geballt: Unter anderem mit Nightwish-Frontfrau Floor Jansen, dem Musiker-Duo SDP Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin Lotte, dem internationalen Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin Elif.

Gastgeber Johannes kann den Start der neuen Staffel kaum noch abwarten. "Ich freu mich auf große Künstlerinnen und Künstler, aber auch Newcomer, von denen wir natürlich was erfahren wollen", kündigte der "An guten Tagen"-Interpret voller Vorfreude an.

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" 2021

Getty Images Clueso, 2014

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

