Wer ist der Boy neben ihr? Davina Geiss (18) startet zurzeit voll durch: Nachdem die Tochter von Robert (57) und Carmen Geiss (56) im Sommer ihr Abitur abgelegt hatte, wurde vor Kurzem bekannt, dass sie und ihre Schwester Shania (17) ihre eigene TV-Show bekommen werden. Auf der Familienjacht posierte die Fernsehbekanntheit jetzt neben einem muskulösen Unbekannten – ist das etwa Davinas Freund?

Schulter an Schulter liegen Davina und ihre Begleitung in einer gemütlichen Kissenlandschaft. Doch wer dahinter eine aufkeimende Liebe vermutet, liegt falsch, wie Mama Carmen im Interview mit Bild verrät: "Das ist nicht Davinas Freund, sondern unser Familien-Friseur. Darum kommt er auch zu uns aufs Boot." Der Haarprofi heißt Ozan und hat noch weitaus mehr prominente Kundschaft: Auch das norwegische Model Frida Aasen vertraut ihm seine blonde Mähne an.

Carmen warnte davor, sich auf voreilige Schlüsse einzulassen: "Nicht jeder, mit dem sich meine Tochter gut versteht, ist gleich ihr Freund. Der wäre sowieso zu alt für sie..." Zurzeit laufen die Dreharbeiten für neue Folgen ihrer Doku-Soap Die Geissens, da sollen die Frisuren natürlich sitzen.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer Tochter Davina

Instagram / ozanyamanofficial Ozan mit dem norwegischen Model Frida Aasen

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

