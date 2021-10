Oh, là, là – da wird ihren Fans aber sicher ganz schön heiß! Rebel Wilson (41) verzückte in den vergangenen Monaten ihre Community oft mit ultraheißen Pics von sich. Nachdem die Pitch Perfect-Darstellerin nämlich um die 30 Kilo abgenommen hatte, zeigte sie sich nur zu gern von ihrer hotten Seite und setzt seitdem ihre Kurven gekonnt in Szene – so wie jetzt wieder: Rebel überrascht nun mit einem ziemlich coolen Strandbild von sich!

Via Instagram präsentiert die Schauspielerin einmal mehr ganz stolz ihren Beach-Body. In einem schwarzen Badeanzug posiert die 41-Jährige für diese Aufnahme superlässig im Sand vor einem malerischen Sonnenuntergang. "Ich vermisse dich", kommentiert sie ihr verträumtes Urlaubsbild. Ganz offensichtlich ist die Hollywood-Beauty schon wieder urlaubsreif, was Fans ihr bei dieser Aufnahme sicherlich nicht verübeln werden.

Dass Rebel in ihrem "Jahr der Gesundheit" so viel abgenommen hat, bewundern ihren Fans sehr. Dabei gab die Beauty selbst erst kürzlich ein paar wertvolle Tipps. "Es ist nie zu spät, dich selbst zu verbessern – deine Gesundheit zu verbessern, dein Herz, deine Fröhlichkeit, deine Harmonie. Jedes bisschen zählt. Jede Anstrengung ist es wert. Du bist es wert", machte sie ihren Followern im Netz Mut.

Rebel Wilson im Oktober 2021

Rebel Wilson im September 2021

Rebel Wilson im Oktober 2021

