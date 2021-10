Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer packen aus! Das Paar kommt im Sommerhaus der Stars mit beinahe allen anderen Kandidaten klar – mit Almklausi (51) und seiner Frau Maritta kam es jedoch zum Konflikt. Auch den anderen Bewohnern des Landhauses gingen der Schlagerstar und die Blondine offenbar auf die Nerven. Aber was genau hat Ben und Sissi an ihren Mitstreitern gestört? Promiflash hat nachgehakt.

Im Interview mit Promiflash erzählen Ben und Sissi, dass die Art ihrer Mitbewohner sie irgendwann gestört habe. "Witze auf Kosten anderer, Gestichel, taktieren. Und das alles unter dem Deckmantel 'Das ist ja unser Humor'. Aussagen und Handlungen passten nicht zueinander. All das war extrem kräfteraubend, ein ewiges Hin und Her", erklärt das Paar. Aufgrund ihres Benehmens waren Almklausi und Maritta darum in die Exit-Challenge gewählt worden und mussten das Sommerhaus schließlich verlassen.

Jedoch fließe kein böses Blut mehr zwischen den beiden Parteien: "Wir hatten vorher ein klärendes Gespräch." Darum hatten sich Ben und Sissi auch nicht unbedingt über Klausi und Marittas Auszug gefreut – zu dem Zeitpunkt waren sie eher neutral eingestellt.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

