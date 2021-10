Es ist eine anstrengende Zeit für sie! Elena Miras (29) zeigt sich momentan eigentlich superglücklich: Seit einigen Monaten ist die ehemalige Love Island-Kandidatin mit Leandro Teixeira liiert. Gemeinsam schmiedet das Paar große Pläne – die beiden wollen demnächst zusammen in ein Haus ziehen! Mit dabei ist auch Töchterchen Aylen. Doch die Kleine macht zurzeit ihre Trotzphase durch. Und kostet Mama Elena damit einige Nerven.

In ihrer Instagram-Story klagte Elena ihren Fans ihr Leid: "Aylen hat grad eine schwierige Phase: Sie probiert alles aus und macht nichts von dem, was ich sage. Da kommt man schon ab und zu mal an seine Grenzen." Ein paar Mal habe sie sich in dieser Zeit schon gewünscht, dass Papa Mike Heiter (29) da wäre, um ihr unter die Arme zu greifen: "Aber wenn man getrennt lebt, geht das natürlich nicht."

Insgesamt sei der Tag für sie sehr anstrengend gewesen, berichtete die Beauty: "Heute war überhaupt nicht mein Tag! Ich bin so froh, wenn ich heute Abend im Bett liege und einfach schlafen kann." Sie sei sich jedoch sicher, dass auch ihre Follower solche Tage kennen würden.

Instagram / xellen7 Elena Miras und Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras im September 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, November 2020

