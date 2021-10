Matthias Höhn (25) schwelgt offenbar in Erinnerung! Seit Anfang September ist es offiziell: Nach der Trennung von Jenefer Riili hat der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller wieder eine neue Partnerin an seiner Seite – nämlich die Münchnerin Michelle. Aus ihrem Liebesglück machten die beiden Turteltauben anfangs noch ein Geheimnis. Süße Pärchenbilder knipste das Duo in dieser Zeit aber trotzdem schon – und genau eines davon postete Matze nun im Netz!

Genauer gesagt entschied sich der Reality-TV-Star sogar dafür, den ersten gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Liebsten via Instagram zu teilen: Total schüchtern, aber dafür mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht kuschelt sich der Hottie an seine neue Freundin – die Beauty scheint in diesem Moment mehr als glücklich zu sein. "Das war unser erstes gemeinsames Foto", schwärmte Matze und versah den Beitrag mit einem Herz-Emoji.

Auch der dunkelblonden Schönheit scheint die Aufnahme an der Seite des 25-Jährigen zu gefallen. In der Kommentarspalte unter dem Pic hinterließ Michelle ihrem Herzblatt einen süßen Gruß mit den Worten: "Ich liebe dich!" Das erwiderte Matze natürlich prompt mit einigen Herzchen.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seiner Freundin Michelle

