Wie überbrücken sie die Distanz? Matthias Höhn (25) schwebt zurzeit auf Wolke sieben: Anfang September verkündete der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Star, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Kleiner Haken an der neuen Liebe ist jedoch, dass Matze und Michelle nicht im selben Ort wohnen. Während er in München lebt, ist sie in Rosenheim zu Hause. Promiflash verriet er jetzt, wie es den beiden damit geht.

"Jeder Tag ist einfach wunderschön und wir genießen die Zeit zusammen", freute sich Matthias im Promiflash-Interview. Und auch die räumliche Entfernung sei bisher gar kein Problem, fügte er hinzu: "Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, sind wir immer zusammen." Unter der Woche sei er bei ihr in Rosenheim, wo Michelle gerade ihr Abitur macht, die Wochenenden verbringen sie dann in seiner Münchner Wohnung, erklärte der 25-Jährige: "Wir sehen uns also Montag bis Freitag und Freitag bis Sonntag auch."

So würden sie es schaffen, ihren Alltag so weit es geht gemeinsam zu verbringen, betonte Matze: "Seit wir zusammen sind, waren wir noch keinen Tag voneinander getrennt – außer an dem Wochenende, an dem ich Milan hatte." Seinen kleinen Sohn habe Michelle nämlich noch nicht kennengelernt.

Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Matze Höhn mit seinem Sohn Milan

