Liz Hurley (56) kann sich wirklich sehen lassen! Das Model denkt gar nicht daran, sich von seinem Alter in irgendeiner Art und Weise einschränken zu lassen. Noch immer posiert sie liebend gerne für die Kamera und zeigt dabei ihren Hammer-Body. Dass sie über die Jahre ein paar Kilo zugelegt hat, stört die Gossip Girl-Schauspielerin in keiner Weise. Liz lässt sich nicht davon abbringen, Bikinis zu tragen – weder vom Alter noch von ihrem Gewicht!

Die Britin strahlt vor Lebensfreude. "Ich wiege mindestens 4,5 kg mehr als vor 20 Jahren, aber das ist mir egal", erzählte Liz im Interview mit der Daily Mail. Das hindert die Hollywood-Beauty auch nicht daran, sexy Fotos von sich im Bikini auf ihren Social-Media-Accounts zu teilen. "Es könnte eine Zeit kommen, in der ich nicht mehr in Bademode modeln möchte und auf große Kaftane umsteige, aber im Moment macht es mir immer noch Spaß", witzelte die 56-Jährige. Sie hat sogar ihr eigenes Bademode-Label, für das sie regelmäßig Werbung macht.

Aber was tut Liz alles dafür, um weiterhin so gut in Form zu bleiben? Offensichtlich nicht viel, wie die "The Royals"-Darstellerin erklärt – eher im Gegenteil: "Wahrscheinlich esse ich jetzt ein bisschen mehr, aber ich hole mir keine Take-aways und trinke nur ab und zu Limonade. Das Leben ist zu kurz, um eine superstrenge Diät zu machen!"

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

Getty Images Liz Hurley bei der Premiere von "Rocketman" in London

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

