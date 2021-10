Dagi Bee (27) freut sich auf ihr erstes Baby! Für die YouTuberin und ihren Ehemann Eugen Kazakov (27) steht schon bald ein neues und aufregendes Kapitel in ihrem Leben an: Das erste gemeinsame Kind des Paares wird in nur wenigen Monaten geboren – die Influencerin ist schon in der 31. Schwangerschaftswoche. Aber wie geht es der werdenden Mama in dieser besonderen Zeit? Ein paar Wehwehchen machen der Beauty in ihrer Schwangerschaft schon zu schaffen. Unter anderem braucht sie extrem viel Schlaf, wie sie auf Instagram verriet: "Ich bin einfach durchgehend müde."

