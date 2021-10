Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) werden zum ersten Mal Eltern! Die beliebte YouTuberin gibt ihren Fans seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter: Jüngst hat sie beispielsweise eine Gender-Reveal-Party gefeiert und dabei bekannt gegeben, dass sie einen kleinen Jungen erwartet. Doch die Reise zum Babyglück besteht für die Influencerin nicht nur aus Konfetti und Feierlaune: Im Moment ist Dagi aufgrund ihrer Schwangerschaft nämlich ständig furchtbar müde!

Das berichtete Dagi jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich bin durchgehend müde, fast schlimmer als am Anfang der Schwangerschaft", betonte die werdende Mutter. Und inzwischen schafft auch ein kurzer Powernap keine Abhilfe mehr. "Wenn ich dann mal einschlafe, dann schlafe ich nicht so ein Stündchen oder anderthalb. Nein, es sind dann so drei, dreieinhalb", klärte die Beauty auf.

Dass Dagi im Moment so viel und lange schläft, bereitet ihr aber keine Sorgen. "Aber ist wohl normal und solange man es kann, soll man es ausnutzen", hob die Blondine hervor. Und in ein paar Wochen wird sich die Lage sowieso noch einmal komplett ändern: Sobald ihr kleiner Sohnemann dann auf der Welt ist, wird sie wohl erst mal nur wenig Schlaf abbekommen...

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Januar 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

