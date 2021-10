Der #CoupleChallenge-Zoff geht in eine neue Runde! In dem beliebten Pärchenformat sorgen die Are You The One?-Bekanntheiten Christin Queenie und Walentina Doronina mal wieder für ordentlich Zündstoff: Vor allem mit Cedric Beidinger und Gina Beckmann geraten die beiden ihäufig aneinander: Sie warfen dem Paar sogar vor, eine Fake-Beziehung zu führen! Weil Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale nicht für Gina und Cedric einstehen, fühlen sich die Big Brother-Stars von ihren Freunden total im Stich gelassen...

In der neuen Folge erzählen Cedric und Gina im Einzelinterview, dass sie das Gefühl haben, dass die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten sie im Streit gegen die Girls überhaupt nicht unterstützen. "Marlisa und Fabio lassen sich so krass von Walentina und Christin beeinflussen und manipulieren", erklären die beiden ihre Haltung. Deshalb suchen sie sogar das Gespräch mit dem gebürtigen Italiener. "Du weißt, dass wir eine Beziehung führen. Wir waren doch zusammen auf Malle! Du hast uns doch erlebt", meint die Blondine. Doch Fabio scheint etwas skeptisch zu sein. "Ich bin auf keiner Seite, ich will nur verstehen was da los ist", stellt der Stripper klar.

Tatsächlich haben auch andere Kandidaten mittlerweile so ihre Zweifel, ob das Liebesglück zwischen Cedric und Gina womöglich nur gespielt sein könnte: Das Bachelor in Paradise-Traumpaar Marco Cerullo (32) und Christina Grass zeigte sich beispielsweise total skeptisch. "Ich blicke hier noch nicht so durch, Cedric widerspricht sich sehr oft", äußerten die beiden gegenüber ihrer Mitstreiterin Isi Glück.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Reality-TV-Stars

Instagram / isi_glueck Isi Glück, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

