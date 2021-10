Sie kann es einfach nicht lassen! Gerda Lewis (28) ist längst bekannt dafür, dass sie regelmäßig neue Hairstyles ausprobiert. Ob in Bezug auf die Länge oder auch die Farbe: Die ehemalige Bachelorette kann sich irgendwie nicht so recht entscheiden. Immer, wenn Gerda ihre Haare eine Zeit lang blond trug, entschließt sie sich, sie doch wieder dunkler zu färben – genau dasselbe Spiel auch andersherum. Jetzt war es mal wieder so weit: Die Blondine ist nun brünett.

"Es ist ein bisschen dunkler geworden als geplant", schreibt Gerda in ihrer Instagram-Story. Dort nimmt sie ihre Follower natürlich mit auf ihre Haar-Reise. Der neue Look ist – wie könnte es anders sein – ein neuer Braunton. Gerdas übliche Haarverlängerung durfte aber nach wie vor nicht fehlen. Zu einem Foto von ihrer neuen Frise witzelt die Kölnerin: "Willkommen auf der dunklen Seite des Lebens."

Auch Heidi Klum (48) höchstpersönlich war schon der Meinung, dass braune Haare der Influencerin besonders gut stehen. Während Gerdas Zeit bei Germany's next Topmodel hatte die Jurychefin der damaligen Kandidatin beim Umstyling ebenfalls einen brünetten Look verpassen lassen. Letztere färbte ihre Haare nach der Sendung allerdings zunächst wieder blond.

