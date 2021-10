Das Gründer-Duo Patrik Fuchs und Michael Gueth hat bei Die Höhle der Löwen einen Deal abgestaubt – und ist begeistert! In der vergangenen Folge haben die beiden Tüftler ihr Produkt Scooper vorgestellt: ein Energy-Beutelchen für die Mundhöhle. Löwin Dagmar Wöhrl (67) war sofort Feuer und Flamme für ihre innovative Idee und investierte am Ende tatsächlich in sie. Im Promiflash-Interview verraten die Scooper-Gründer jetzt: So toll läuft die Zusammenarbeit mit Dagmar!

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, den Weg mit unserem Löwen gemeinsam auf Augenhöhe zu gehen. Es war von Anfang an ein sehr gutes Miteinander, immer hoch professionell, aber trotzdem sehr herzlich und stets freundschaftlich!", berichten Patrik und Michael. "Selbst bei harten Verhandlungen im Vorfeld der Verträge haben wir niemals das Gefühl gehabt, dass uns hier jemand übervorteilen möchte. Wir erfahren für alle Bereiche, wo Fragen aufkommen, Unterstützung und können alles so umsetzen wie wir es uns vorgestellt haben." Abschließend betonen sie: "Eine echte Partnerschaft eben."

Wie gut ihre Zusammenarbeit funktioniert, beweist auch diese coole Aktion: Dagmar spielt die Hauptrolle in einem lustigen neuen Werbeclip für Scooper! Hier putscht sich ihr Lover vor einem Schäferstündchen im Hotel mit dem Energy-Beutelchen auf.

RTL / Bernd-Michael Maurer Patrik Fuchs und Michael Gueth von Scooper bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

