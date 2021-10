Diese Tipps von Jana Ina Zarrella (44) sollten sich die "Let's Love – Eine Hütte voller Liebe"-Kandidaten merken! Am 25. Oktober startet die neue Kuppelshow mit der gebürtigen Brasilianerin als Moderatorin. In Sachen Liebe ist Jana Ina eine richtige Expertin: Bereits seit 16 Jahren ist sie glücklich mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (43) verheiratet. Welche Do's und Don'ts sollte man also Jana Inas Meinung nach beim ersten Kennenlernen beachten?

"Ich sage immer: Wenn du bei einem Date punkten möchtest, dann verstell dich nicht. Sei einfach, wie du bist", erzählte Jana Ina im Interview mit RTL2. "Und wenn gar nichts geht, weil du zu nervös bist: einfach lächeln." Weniger gut komme es ihrer Meinung nach an, wenn man den anderen warten lässt. Auch zu viel Alkohol und bestimmte Gesprächsthemen seien für die 44-Jährige absolute No-Gos.

Doch neben dem persönlichen Eindruck sei auch ein geeigneter Ort wichtig: "Also auf keinen Fall direkt in eine Disco gehen. Es ist zu laut, es ist zu dunkel.", erklärte die zweifache Mutter. Stattdessen rate sie zu Restaurants oder Bars, in denen man sich gut unterhalten könne. Auch bei der Outfitwahl gebe es einiges zu beachten: Das Outfit solle gepflegt sein – und Frauen sollten nicht zu viel Haut zeigen.

„Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“, ab dem 25. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind drei Tage vor Ausstrahlung im Premiumbereich auf TVNOW verfügbar.

Instagram / janainazarrella Moderatorin Jana Ina Zarrella mit ihrem Ehemann Giovanni

RTLZWEI Jana Ina Zarrella, „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“-Moderatorin

Getty Images Jana Ina Zarrella im November 2020 in Düsseldorf

