Wollte Lorik Bunjaku (25) gar nicht knutschen? Schon in der ersten Folge von Bachelor in Paradise flogen zwischen dem Mannheimer und Denise Hersing (25) die Funken. Bei einer abendlichen Kuscheleinheit an einem ruhigen Plätzchen in der Liebesvilla kamen sie sich näher und tauschten sogar einen intensiven Kuss aus. Allerdings schien es kurz darauf so, als würde Lorik daran zweifeln, dass die Zeit für eine Knutscherei schon reif war. Im Gespräch mit Denise merkte er an, dass es ohne Alkoholkonsum wohl nicht geschehen wäre.

"Ich weiß nicht, ob das nüchtern so gekommen wäre", stellte der 25-Jährige wenig später klar und versuchte, der Blondine zu verdeutlichen, dass er alles langsam angehen möchte. Allerdings fügte er hinzu, dass er den Kuss trotzdem nicht bereut. "Es war das, was es war: Nicht mehr und nicht weniger", äußerte er. Was Lorik aber besonders beschäftigte: Wie beurteilt seine Kusspartnerin eigentlich seine Qualitäten beim wilden Zügeln? "Kann ich gut küssen? Auf einer Skala von eins bis zehn?", wollte er wissen. Von Denise gab es darauf keine Antwort – sie ließ ihn zappeln.

Doch glaubt Lorik trotz des unguten Gefühls hinsichtlich des Kusses, dass es zwischen ihm und der TV-Beauty passen könnte? "Optisch gefällt mir Denise. Jetzt muss man sehen, ob es auch charakterlich passt", erklärte er im Einzelinterview. Offenbar braucht er also noch etwas Zeit, um sich ein besseres Bild machen zu können.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

RTL Lorik Bunjaku , Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2021

TVNow Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

