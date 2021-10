Die ersten Rosen sind verteilt und damit auch die ersten Paare gebildet – eine Frau geht aber leer aus. Seit heute Abend ist die Tür zum RTL-Resteparadies geöffnet. Bei Bachelor in Paradise sollen die übrig gebliebenen Singles aus dem Bachelor- und Bachelorette-Kosmos verkuppelt werden. Allerdings gestaltet sich das etwas schwierig: Denn in der Datingshow herrschte zu Beginn noch Frauenüberschuss. In der Nacht der Rosen bildeten sich zwar einige potenzielle Couples, für eine Dame war aber kein Mann und damit bei der Herrenwahl keine Schnittblume übrig: Roxana Papadie musste in Folge eins die Heimreise antreten.

Lorik Bunjaku (25) und Denise Hersing (25), Jacqueline Bikmaz und Martin Majchrzak, Moritz Breuninger (32) und Samira Klampfl, Karina Wagner (25) und Brian Dwyer sowie Ioannis Amanatidis (31) und Chanelle Wyrsch (25) hatten sich bereits gesucht und gefunden – lediglich Gustav Masurek (32) hatte noch eine Rose zu vergeben und damit die Qual der Wahl. Am Ende entschied er sich aber für Denise-Jessica König (28), mit der er sich auf Anhieb gut verstanden und erste zaghafte Annäherungsversuche gestartet hatte. "Ich möchte die Rose jemandem geben, mit dem ich direkt ein Gespräch geführt habe", stellte er klar und bat Denise, seine Blume entgegenzunehmen. Damit war Roxis Aus besiegelt.

Und wie geht es der Dunkelhaarigen nach dem Rauswurf und der verspielten zweiten Chance? "Es fühlt sich natürlich blöd an, in der ersten Nacht der Rosen rauszufliegen", gab sie zu. Allerdings scheint sie trotzdem positiv in die Zukunft blicken zu können. "Es sollte nicht sein", äußerte sie gelassen.

