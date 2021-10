Roman Pocta probiert es noch mal! Der 17-Jährige versuchte bereits im Jahr 2017 bei der Staffel von The Voice Kids zusammen mit seinem Bruder sein Glück auf der Bühne. Doch die beiden mussten sich im Battle gegen Zoe Wees (19), die mittlerweile eine erfolgreiche Sängerin ist, behaupten und verloren. Bei der heutigen Show von The Voice of Germany wagte Roman es nun, ohne seinen Bruder dabei zu sein. Schafft er es auch dieses Mal weiter?

"Ich trau mir schon zu, es auch relativ weit als Solokünstler zu schaffen", erzählte der Schüler vor seinem Auftritt. Das bewies er nun auf der Bühne: Mit dem hoch emotionalen Song "Lonely" von Justin Bieber (27) ließ er seinen Gefühlen freien Lauf und berührte das Publikum und die Jury. Das Lied sei seinem verstorbenen Bruder – nicht dem, mit dem er bereits bei "The Voice" performt hatte – gewidmet, verriet Roman. Zu Anfang seines Auftritts musste er noch zittern, doch gegen Ende kassierte er einen Vierer-Buzzer! Zunächst drehte sich Sarah Connor (41) für ihn um, dicht gefolgt von den anderen drei Coaches.

Mark Forster (38) erinnerte sich dunkel an Roman und seinen Bruder aus "The Voice Kids" und stellte natürlich die Frage, was ihn nun wieder in die Show bewegt habe. "Ich weiß noch von 'The Voice Kids', wie schön die Zeit hier war", schwärmte der Österreicher daraufhin. Doch Marks Bekannten-Vorteil brachte ihn nicht weiter: Roman entschied sich, in das Team von Nico Santos (28) zu gehen.

Anzeige

ProSieben / SAT.1 / André Kowalski Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2021

Anzeige

ActionPress Sängerin Zoe Wees, September 2021

Anzeige

ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de