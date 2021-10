Heather Rae Young (34) hat Ja gesagt! Im Juli 2020 gab die "Selling Sunset"-Bekanntheit ganz stolz bekannt: Sie hat sich nach einem Jahr Beziehung mit ihrem Liebsten Tarek El Moussa verlobt! Ihr Liebster machte ihr den Antrag, als sie ihren ersten Jahrestag gefeiert hatten. Auch mit der Hochzeit wollten die Turteltauben nun nicht mehr länger warten: Tarek und Heather sind jetzt offiziell Mann und Frau!

Das bestätigte das überglückliche Paar gegenüber People: Tarek und Heather haben sich am Samstag in der Nähe von Santa Barbara das Ja-Wort gegeben! Bei der pompösen Zeremonie und der anschließenden Feier, die in einem superschicken Hotel im Stil des alten Hollywood stattfand, waren all ihre Freunde und die gesamte Familie anwesend. Es soll eine feuchtfröhliche Party gewesen sein. Die Braut bezauberte in einem maßgeschneiderten Korsettkleid mit französischer Spitze, langen Ärmeln und einem tief ausgeschnittenen Rücken.

Wie geht es den frischgebackenen Eheleuten jetzt? Gegenüber People schwärmte Heather, wie glücklich sie ist: "Wir sind beste Freunde, wir sind wahre Seelenverwandte, und unsere Liebe ist so selten und so besonders. Es ist die Liebe, von der ich mein ganzes Leben lang geträumt habe." Ihr Ehemann ergänzte: "Ich freue mich einfach darauf, dieses Leben mit ihr zu leben. Wir haben eine Familie und wir haben eine sehr gute Zukunft vor uns".

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de