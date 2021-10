Zusammen oder getrennt? Der Beziehungsstatus zwischen Lala Kent (31) und Randall Emmett ist aktuell unklar. Nachdem Fotos von dem Filmproduzenten mit anderen Frauen aufgetauchten waren, berichteten Insider, dass Lala ihm den Laufpass gegeben haben soll und sogar in ein Hotel gezogen sei. Doch nun ist sie offenbar wieder zu Hause eingezogen! Ihre Trennung hat sie offiziell noch nicht bestätigt, jedoch sind nun vielsagende Bilder entstanden: Lala wurde auf dem Weg zu einem Event fotografiert – und das ohne ihren Verlobungsring am Finger!

Der "Vanderpump Rules"-Star war unterwegs zu einem Geschäft, um dort das Buch "Give Them Lala" für Fans zu signieren. Dafür wählte Lala ein auffälliges Glitzer-Outfit. Das pinkfarbene Minikleid mit einem Volant, langen Ärmeln und einem tiefen Ausschnitt war ein echter Hingucker. Eines stach besonders ins Auge: Ihre nackte Hand ohne den angeblich 150.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 129.000 Euro) teuren Verlobungsring! Ist das die Bestätigung dafür, dass die beiden nach dem Hin und Her endgültig getrennt sind? Bei der Veranstaltung wurde Lala von einem Fan gefragt, wie sie gerade mit der Situation zurechtkommen würde. "Ich tue, was ich kann", habe der Reality-Star laut eines Page Six-Insiders darauf geantwortet.

Ein weiterer Fan habe gesagt, dass es egal sei, wofür sie sich zukünftig entscheide. Sie würde schon die richtige Wahl treffen. "Ich bin eine schlaue B*tch", habe Lala ihm angeblich anschließend versichert.

APEX / MEGA Lala Kent in Los Angeles, 2021

Getty Images Lala Kent beim Travel & Give Fundraiser, 2021

Getty Images Lala Kent and Randall Emmett, Juni 2021

