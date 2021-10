Was läuft zwischen Lala Kent (31) und Randall Emmett? Zwischen der "Vanderpump Rules"-Beauty und ihrem Verlobten soll es heftig kriseln. Nachdem Fotos von Randall auftauchten, die ihn mit anderen Frauen zeigen, soll ihn die Mutter seiner sieben Monate alten Tochter verlassen haben. Lala ist angeblich sogar in ein Hotel gezogen. Doch ist zwischen den beiden wirklich alles vorbei? Laut einem Insider soll Lala nämlich wieder in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt sein.

Wie eine Quelle aus dem Umfeld der beiden gegenüber TMZ berichtet, sei der Hotelaufenthalt der 31-Jährigen tatsächlich schon länger geplant gewesen – und habe nichts mit den Fremdgehgerüchten rund um Randall zu tun. Inzwischen sei die Blondine auch wieder in dem gemeinsamen Haus in Bel-Air. Sieht aus, als wollten Lala und Randall an ihrer Beziehung arbeiten. Von einer Trennung sei bisher nicht die Rede.

Einige Fans haben inzwischen außerdem Hinweise auf Social Media entdeckt, die dafür sprechen, dass die Eltern der kleinen Ocean immer noch unter einem Dach leben. Sowohl Lala als auch Randall teilten zum Beispiel Storys mit demselben Hintergrund.

Getty Images Lala Kent mit Tochter Ocean beim World Dog Day im West Hollywood Park, August 2021

Getty Images Lala Kent bei den American Influencer Awards 2019

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett bei einem Screening von "Midnight in the Switchgrass"

