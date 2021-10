Das Sommerhaus der Stars läuft in großen Schritten auf das Finale zu! Bereits seit drei Wochen erfreuen sich die Zuschauer an der sechsten Staffel der Reality-TV-Show. Und auch in den vergangenen drei Folgen ging es mächtig rund. Erstmals ging es nicht nur um Mike Cees-Monballijn und seine Wutausbrüche – auch Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl rückten ins Visier ihrer Mitbewohner! Kurz vor dem Finale nehmen Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) die Sommerhaus-Besatzung jetzt im Promiflash-Interview unter die Lupe und verraten zudem, wer ihre Favoriten sind.

