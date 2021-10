Christian Lohse (54) klärt auf! Anfang der Woche kündigte der Sender Vox bereits an, dass sich für die neue Folge von Die Höhle der Löwen ein prominenter Gast angekündigt hat: TV-Koch Christian wird beim Pitch von DeWok-Gründer Steve Müller am Herd stehen. Doch was hat der Küchenprofi mit dem angehenden Unternehmer zu tun – gehört er etwa zum Gründerteam? Gegenüber Promiflash verriet Christian: Sein Auftritt in der Löwenhöhle kam zufällig zustande.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte der 54-Jährige aus, dass er in der Drehpause zu Steffen Hensslers (49) Format "Hensslers Countdown – Kochen am Limit" erstmals von Steve gehört habe. Der Koch hat den Moment wie folgt in Erinnerung: "Jemand vom Set spricht über Steve, über sein Werk. Ich höre fasziniert zu – würde mich freuen, diesen tollen Menschen kennenzulernen." Gesagt, getan: Am darauffolgenden Tag, durfte Steve nach einer netten Anfrage ins Studio kommen und Christian war auf Anhieb fasziniert. "Ich liebe den Erfinder des DeWok", betonte er und merkte an, dass er ihn bei "Die Höhle der Löwen" durch reines Glück unterstützen darf.

Genug Kameraerfahrung für den Job in der Tüftler-Show hat Christian allemal. Immerhin war er neben Sendungen wie Kitchen Impossible oder Grill den Henssler vor wenigen Monaten sogar im Reality-TV zu sehen. Der Gastronom war Teil des Casts von Die Alm und zauberte bis zu seinem gesundheitsbedingten Abbruch mit den einfachsten Zutaten Köstlichkeiten auf den Tisch.

RTL / Bernd-Michael Maurer Christian Lohse und Steve Müller bei "Die Höhle der Löwen"

Horst Galuschka / ActionPress TV-Koch Christian Lohse in der Talkshow "Kölner Treff"

ProSieben/Benjamin Kis Sternekoch Christian Lohse bei "Die Alm"

