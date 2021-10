Sollte Neil Patrick Harris (48) das Handy öfters mal zur Seite legen? Der How I Met Your Mother-Star hat sagenhafte acht Millionen Follower auf Social Media – und arbeitet fleißig daran, diese zu unterhalten. Tatsächlich hat der Schauspieler am vergangenen Wochenende seinen 1.000. Post auf seinem Instagram-Kanal online gestellt. Während der TV-Star findet, dass dieses Jubiläum gefeiert werden muss, sind seine Kids anderer Meinung: Die Zwillinge finden: Papa verbringt zu viel Zeit an seinem Mobiltelefon.

Auf Instagram teilte Neil Patrick ein Video, das ihn mit seinem Nachwuchs zeigt. Den Clip betitelte er mit "Mein 1.000. Post" und tatsächlich begann er strahlend zu verkünden, dass dies ein besonderer Moment sei. Offenbar hatte der 48-Jährige aber gehofft, dass auch Harper (11) und Gideon (11) mit ihrem Elternteil feiern – aber falsch gedacht. "Hör auf, die ganze Zeit auf dein Handy zu starren", wünschte sich sein Sohn von ihm. Zwillingsschwester Harper fügte hinzu: "Ja, verbring mehr Zeit mit uns." Allzu ernst haben die zwei das aber offenbar nicht gemeint – immerhin grinsten sie frech in die Kamera.

Erst vor etwas mehr als einer Woche hatten aber auch die Twins ordentlich Grund zum Feiern. Harper und Gideon wurden 11 Jahre alt. "Danke, dass ihr euch selbst Grenzen setzt, dass ihr euch gegenseitig beschützt und dass ihr euren Vater und mich zum Lachen [...] und Staunen bringt", schrieb er zu einem Foto der zwei.

Getty Images Neil Patrick Harris bei CNN Heroes 2015

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris mit seinen Kindern Harper und Gideon im Juni 2021

Instagram / nph Neil Patrick Harris' Kinder Harper und Gideon im Oktober 2021

