Neil Patrick Harris stand für "Gone Girl" nackt vor Kamera

Neil Patrick Harris (51) hat eine pikante Enthüllung bezüglich seiner Rolle im Film "Gone Girl" gemacht: Der How I Met Your Mother-Star bestätigte jetzt, dass sein Penis in einer Szene des 2014 erschienenen Thrillers für einen kurzen Moment zu sehen ist. Dieses Statement gegenüber Daily Beast überrascht selbst Brancheninsider, da Schauspieler in der Regel künstliche Nachbildungen von Geschlechtsteilen verwenden, um bei Nacktszenen ihre Intimsphäre zu wahren.

In "Gone Girl" verschwindet Amy Dunne, gespielt von Rosamund Pike (45). Ihr Ehemann Nick, gespielt von Ben Affleck (52), gerät ins Visier der Ermittlungen, bis sich die Wahrheit über die manipulative Beziehung der beiden offenbart. Neils Nacktauftritt erfolgt in einer dramatischen Schlüsselszene gegen Ende des Films, die sowohl intim als auch schockierend blutig ist. Regisseur David Fincher (63) wünschte sich eine möglichst realitätsnahe Darstellung, um die Absurdität der Sequenz zu unterstreichen. Dass Neil sich diese Instruktion aber so sehr zu Herzen nehmen würde, hat auch ihn überrascht.

Neil, bekannt für seine Rolle als der charmante Barney Stinson, zeigt in diesem Film eine ganz andere Seite seines Könnens. Doch der 51-Jährige hat noch viele weitere Facetten zu bieten: Privat lebt der Schauspieler in einer glücklichen Beziehung mit seinem Ehemann, Schauspieler David Burtka (49), und ihren beiden gemeinsamen Kindern. Neil betont häufig, dass seine Familie ihm sehr viel bedeutet und sie ihm erlaubt, sich in seiner Karriere immer neuen Herausforderungen zu stellen.

Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

Getty Images Neil Patrick Harris und David Burtka im Juli 2022

