Ganz erwachsen: Neil Patrick Harris' Zwillinge sind schon 14

Neil Patrick Harris (51) kann offenbar kaum glauben, wie schnell seine Kinder groß geworden sind. Seine Zwillinge Harper und Gideon werden am Sonntag nämlich schon 14 Jahre alt. Bei Instagram postet der Schauspieler ein Bild seiner Sprösslinge auf dem Sofa zusammen mit ihren Hunden und einer ganzen Handvoll Luftballons. "Ich war im Leben noch nie so stolz auf etwas, und ich vermute, dass ich es nie wieder sein werde. Mein Mann David (49) und ich staunen über ihre Reife, sind begeistert von ihrer Wärme, begeistert von ihrem Charme. Wir lieben sie beide bedingungslos", schreibt der stolze Vater. Und tatsächlich zeigt das Foto, dass aus den niedlichen kleinen Kids zwei schon sehr erwachsene Teenager geworden sind.

Vor allem das Stichwort Teenager löst bei vielen Eltern sicher Gänsehaut aus. Aktuell scheinen Neil und sein Mann David Burtka aber noch gut mit ihren Kindern zurechtzukommen. "Obwohl die Teenagerjahre hart sind, schaffen wir es hervorragend. Ich habe erkannt – wenn du Arbeit reinsteckst, bekommst du sie zurück. Ich kann es kaum erwarten, was die nächsten Jahre bereithalten", überlegt auch David unter einigen Schnappschüssen von Harper und Gideon. Der Seriendarsteller merkt aber ebenfalls an, wie stolz er sei, der Papa der Zwillinge sein zu dürfen.

Harper und Gideon machten das Familienglück ihrer Eltern im Jahr 2010 komplett. Ausgetragen wurden die beiden durch eine Leihmutter. Damit kamen sie genau acht Jahre nach dem Kennenlernen von David und Neil zur Welt. 2004 sollen sie sich durch eine Bekannte begegnet sein. Im September 2014 sollten dann die Hochzeitsglocken läuten. Bei einer romantischen Zeremonie gaben die beiden How I Met Your Mother-Stars sich das Jawort. Damit gab es in diesem Jahr einiges für Neil und David zu feiern – immerhin begingen sie bereits ihren zehnten Hochzeitstag und ihren 20. Jahrestag.

Instagram / nph Harper und Gideon Burtka-Harris im Oktober 2024

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris und sein Mann David Burtka

