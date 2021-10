Neil Patrick Harris (48) ist ein echter Familienmensch. Seit 2004 geht der Blondschopf nun schon mit seinem heutigen Ehemann David Burtka (46) durchs Leben. Nachdem die gleichgeschlechtliche Ehe in New York legalisiert worden war, heirateten die beiden Turteltauben schließlich 2014 in Italien. Gemeinsam hat das Ehepaar zweieiige Zwillinge, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden und im Oktober 2010 zur Welt kamen. Anlässlich des Geburtstags seiner Kinder teilte Neil nun eine süße Aufnahme seiner Zwillinge.

Auf seinem Instagram-Account teilte der stolze Vater nun den Schnappschuss von seinen Sprösslingen. "Alles Gute zum elften Geburtstag, Harper und Gideon", schrieb der How I Met Your Mother-Star zu dem Bild. Seine Kids würden das Leben ihrer Eltern immer wieder mit ihrem Temperament bereichern und sich zu wirklich bemerkenswerten Menschen entwickeln. "Danke, dass ihr euch selbst Grenzen setzt, dass ihr euch gegenseitig beschützt und dass ihr euren Vater und mich zum Lachen [...] und Staunen bringt", erzählte der Filmregisseur weiter. Die frischgebackenen Elfjährigen seien zudem "das Beste in unserem sehr glücklichen Leben".

Anlässlich des Ehrentages ihrer Sprösslinge fuhren die Väter außerdem mit den beiden in die Walt Disney World in Orlando. Dort hatte die kleine Familie offenbar eine Menge Spaß, denn Neil postete eine Momentaufnahme aus dem Magic Kingdom, auf der Harper und Gideon freudestrahlend in die Kamera blickten. "Hier mit den beiden zu feiern, ist wirklich fantastisch", kommentierte der Schauspieler das Bild. Durch Walt Disney hätten seine Kinder nämlich Kreativität, Design, Spaß und Fantasie zu schätzen gelernt, fuhr er fort.

Instagram / nph Neil Patrick Harris' Kinder Harper und Gideon im Oktober 2021

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris mit seinen Kindern Harper und Gideon im Juni 2021

Instagram / nph Neil Patrick Harris mit seiner Familie im Disney World Resort im Oktober 2021

