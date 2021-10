So süß haben die Fans den Schauspieler lange nicht mehr gesehen! Hugh Jackman (53) zeigt sich sonst oft von seiner härteren Seite in bekannten Action-Streifen wie Wolverine oder X-Men. Aber der Australier ist auch ein echter Familienmensch, was er gerne mit privaten Schnappschüssen im Netz teilt. Dies bewies Hugh nun erneut mit einem herzerwärmenden Bild von seiner Oma und sich!

Auf der Schwarz-Weiß-Fotografie vom 2. Februar 1969 sieht man Hugh als kleines Baby, das glücklicher nicht schauen könnte. Im Arm wird er gehalten von seiner Oma, die liebevoll auf ihn herabblickt. Er teilte das Bild auf seinem Instagram-Account und versah es mit den Worten: "Meine Mutter schickte mir letzte Woche dieses Foto. Großmutter Agnes kleidet mich für meine Taufe ein." Er werde das Bild für immer in Ehren halten, schrieb der 52-Jährige weiter.

Hugh musste in seinem Leben schon einiges einstecken. Im September dieses Jahres verlor er seinen geliebten Vater. Bei ihm verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit, nachdem seine Mutter ihn und seine Brüder aus dem Nichts verlassen hatte. Erst seit der "Greatest Showman"-Darsteller selbst Kinder bekommen hat, hat er die Beziehung zu seiner Mutter wieder aufgebaut. So konnte sie ihm nun auch dieses berührende Foto zukommen lassen.

Instagram / thehughjackman Hugh Jackmans Oma mit ihm als Baby

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman mit seiner Mutter, 2021

