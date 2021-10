Leonardo DiCaprio (46) genießt seinen Urlaub offenbar in vollen Zügen! Der Hollywoodstar gönnt sich mit seiner Freundin Camila Morrone (24) gerade eine kleine Auszeit: Gemeinsam mit dem Model, das bereits seit fast vier Jahren an der Seite des Schauspielers ist, entspannt der Titanic-Darsteller auf Hawaii. Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen den 46-Jährigen jetzt in selten lässigen Momenten während des tropischen Trips – mit Kippe im Mund und einer Kokosnuss in der Hand!

Was für ein Anblick für alle Fans des eleganten Umweltschützers! Vergangene Woche erwischten neugierige Fotografen das Paar während des Besuchs eines Cafés auf Hawaii. Ganz entspannt gönnten sich die beiden einen Kokosnuss-Drink frisch aus der Frucht. Leo rundete seinen Snack zudem durch eine Zigarette ab. Dass er dabei von den Reportern ertappt wurde, schien ihn, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, jedoch mächtig zu nerven...

Seit Winter 2017 sind der US-Amerikaner und die Schauspielerin ein Paar. Nach gut vier Jahren Beziehung soll Leo mächtig verliebt in die 24-Jährige sein. Zuletzt schilderte ein Bekannter des Duos: "Camila ist sein Traum-Mädchen. Sie ist jung, süß, unkompliziert und es ist einfach mit ihr!"

Anzeige

MEGA798425_050 Leonardo DiCaprio und Camila Morrone auf Hawaii

Anzeige

MEGA Leonardo DiCaprio auf Hawaii, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de