Da gibt's die nächste Abfuhr! Bei Bachelor in Paradise versuchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten die große Liebe zu finden. Mit Moritz Breuninger (32) und den Frauen läuft es bisher jedoch nicht so gut. Nachdem er bereits Karina Wagner (25) eine Absage erteilt hatte, schoss er nun direkt die nächste Frau ab. Er gab Chanelle Wyrsch (25) nach einem gemeinsamen Date einen Korb und bot seine Rose einer anderen Frau an.

Bei ihrem Spazier-Date sah es für Chanelle erst noch gut aus. "Sie ist eine attraktive Frau. Sie ist cool, sie ist schlau und sie weiß, was sie will", betonte der 32-Jährige im Einzelinterview. Und auch die ehemalige Schweizer Bachelorette war von dem Rotschopf sichtlich angetan. Doch vor der Rosenvergabe suchte Moritz noch einmal das Gespräch mit ihr. "Also ich fand das Date heute cool und schön, aber es hat mich nicht so gecatcht. [...] Da war keine Magie", erklärte er der leidenschaftlichen Schlagersängerin. Chanelle zeigte sich verständnisvoll, aber gab auch zu bedenken, dass man den Dingen Zeit geben müsse.

Diese Zeit möchte Moritz jedoch offensichtlich nicht in die Beziehung mit ihr investieren. Bei der Rosenvergabe entschied er sich stattdessen für Samira Klampfl. Aber auch Chanelle ging nicht leer aus. Sie bekam eine Rose von Nachzügler Ioannis Amanatidis (31).

