Was lief zwischen Karina Wagner (25) und Moritz Breuninger (32)? Heute Abend flimmert endlich die heiß ersehnte erste Folge von Bachelor in Paradise über die TV-Bildschirme. Weil sich die Wege vieler Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gekreuzt haben, ist es auch kein Wunder, dass sich manche von ihnen schon etwas nähergekommen sind. So offenbar auch Moritz und Karina – allerdings ohne Happy End: Nachdem er sich im Vorfeld nicht mehr bei der Brünetten gemeldet hatte, gab er ihr jetzt einen Korb.

Schon als der Singlemann die Pforte zum Paradies geöffnet hatte, war klar: Karina und er haben eine Vorgeschichte. Die negative Spannung lag förmlich in der Luft und tatsächlich bat der Darmstadter die genervte Beauty schließlich zum Gespräch. "Ich glaube, wir sind cool miteinander, aber ich glaube nicht, dass noch was gehen wird", klärte der Rotschopf direkt die Fronten. Offenbar hätte die Influencerin das anders gesehen. "Ich habe immer gesagt, da sind keine Gefühle im Spiel – aber wie Männer halt sind", gab sie im Einzelgespräch zu.

Was genau zwischen den beiden lief, sprachen sie nicht eindeutig aus. "Man hat sich kennengelernt, man hat sich geschrieben und dann hat man sich zwei-, dreimal gesehen", erklärte der 32-Jährige zwar – bei den Treffen scheint es aber durchaus zu mehr gekommen zu sein. Immerhin warf Karina ihm vor, sie quasi nachdem "das Ziel" erreicht gewesen war, ignoriert zu haben. "Ich kann es verstehen, dass du es so siehst. Es war ein cooler Abend, aber dann wurde es immer komischer", betonte Moritz.

