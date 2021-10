Sarafina Wollny (26) ist hin und weg von ihren Kids! Im Mai dieses Jahres hat sich das Leben der TV-Bekanntheit und ihres Mannes Peter (28) komplett verändert: Nach dem jahrelang unerfüllten Kinderwunsch erblickten nun ihre Zwillinge Emory und Casey das Licht der Welt. Bereits kurz nach der Geburt mussten die Brüder einige Höhen und Tiefen durchmachen – allerdings kaum getrennt voneinander. Mama Sarafina ist von der Bindung ihrer Twins völlig fasziniert!

"Das sind wirklich unsere zwei Kämpfer. Und womit ich niemals gerechnet hätte, ist einfach, dass die Bindung zwischen Zwillingen wirklich so krass ist", schwärmte Sarafina in der aktuellen Die Wollnys-Folge auf dem Weg zur Intensivstation, wo sie ihre Knirpse besuchte. Schon beim ersten Mal in einem gemeinsamen Bettchen hätten die beiden Jungen sofort die Hände nacheinander ausgestreckt und sich gestreichelt.

"Das ist wunderbar mit anzusehen und ich hoffe einfach, dass diese Bindung zwischen den beiden niemals irgendwie zerbricht", verriet die frischgebackene Zweifach-Mama. Sie wünsche sich, dass ihre Sprösslinge auch in Zukunft immer schön zusammenhalten und ein starkes Team bilden.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

